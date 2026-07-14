«С каждым годом всё тяжелее». Овечкин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры после следующего сезона‑2026/2027. В июле 40‑летний форвард подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год.
— Готовы подписать новый контракт после этого сезона? Хотите забить 1000‑й гол в регулярных чемпионатах?
— Будем стараться. Всё будет зависеть от моего желания, здоровья. Поживём — увидим. С каждым годом всё тяжелее и тяжелее.
— Возраст чувствуется?
— Конечно. Тренироваться не очень нравится (улыбается). После отпуска самое тяжёлое время для спортсмена. Нужно опять заставлять себя, — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
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