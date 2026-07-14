Российский игрок «Миннесоты» рассказал об особенностях жизни в США

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров рассказал об особенностях жизни в США.

© Sports.ru

– Что больше всего удивило в Америке в плане быта?

– У них нет отопления. Вместо батарей – кондиционеры на зиму, а у нас холодный штат. Он еще шумит неприятно: приходилось максимально нагревать квартиру и выключать, когда уходишь спать, чтобы тепло сохранялось.

Утром просыпаешься, а в квартире градусов 16. Это неприятно, конечно.

– Какой был самый сильный минус на улице?

– Январь был жесткий. Было минус 28 по Цельсию, но мы в это время в Калифорнии были, – сказал Юров.