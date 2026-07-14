Российский игрок «Миннесоты» рассказал об особенностях жизни в США

Юров о жизни в США: «У них нет отопления. Вместо батарей – кондиционеры, а Миннесота – холодный штат. Утром просыпаешься, в квартире градусов 16»
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров рассказал об особенностях жизни в США.
– Что больше всего удивило в Америке в плане быта?
– У них нет отопления. Вместо батарей – кондиционеры на зиму, а у нас холодный штат. Он еще шумит неприятно: приходилось максимально нагревать квартиру и выключать, когда уходишь спать, чтобы тепло сохранялось.
Утром просыпаешься, а в квартире градусов 16. Это неприятно, конечно.
– Какой был самый сильный минус на улице?
– Январь был жесткий. Было минус 28 по Цельсию, но мы в это время в Калифорнии были, – сказал Юров.
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