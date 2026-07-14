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Дмитрий Рябыкин: «В «Трактор» приехал норвежец, в СКА – швед. Вокруг КХЛ что-то меняется, из европейских чемпионатов постепенно начнут смотреть в нашу сторону»

Sports.ru

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал переходы Хенрика Хаукеланна в «Трактор» и Линуса Вайсбаха в СКА.

Рябыкин прокомментировал переходы Хаукеланна в «Трактор» и Вайсбаха в СКА
© Sports.ru
«Вокруг КХЛ понемногу что-то меняется. Много обсуждался переход в «Трактор» вратаря из Норвегии, у него на родине сразу всплыли разговоры о политике, его сразу лишили права играть за сборную своей страны. Но, похоже, дорожка протоптана, ведь вскоре после норвежца в СКА поехал швед. Думаю, из европейских чемпионатов народ постепенно начнет смотреть в сторону КХЛ. Это хорошо для нашей лиги, все-таки североамериканский рынок мы почти исчерпали, да и с финансами там все лучше и лучше, ориентир – НХЛ, где подписываются рекордные контракты», – сказал Рябыкин.
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