Экс-капитану юношеской сборной России предъявлены обвинения в мошенничестве

Бывшему капитану юношеской сборной России по хоккею Александру Хованову предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первое заседание назначили на 14 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В полицию обратились родители юных хоккеистов из разных городов Саратовской области. По словам потерпевших, фигурант собрал деньги на спортивные формы, которые взялся привезти из Финляндии. Спустя год обещание осталось невыполненным, а деньги родителям Хованов не вернул.

Александр Хованов в 15 лет, будучи капитаном юношеской сборной России, взял бронзу на II зимних юношеских Олимпийских играх. Затем спортсмен выиграл серебро молодёжного чемпионата мира. В 2018 году хоккеиста задрафтовала «Миннесота Уайлд» в третьем раунде. Хованов выступал за клубы в России и Беларуси.

В октябре 2025 года форварда пригласили во французский «Англет». Когда стало известно о возможных преступлениях Хованова, клуб расторг контракт. Хоккеист вернулся в Вольск.