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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юдин продлил контракт с «Автомобилистом»

Матч ТВ

Екатеринбургский «Автомобилист» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Юдиным.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с «Автомобилистом»
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Соглашение с 30‑летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2027 года.

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Юдин выступает за «Автомобилист» с сентября 2025 года. В прошлом сезоне защитник провел 44 матча и набрал 11 (1+10) очков.

Ранее Юдин играл за московский «Спартак», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

«Автомобилист» в сезоне‑2025/26 вышел в плей‑офф КХЛ, где в первом раунде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2–4.

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