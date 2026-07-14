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Линус Вайсбах: «Многие шведские хоккеисты хотят играть в КХЛ, возможно, мой переход в будущем откроет подобную возможность и для других»

Sports.ru

Шведский нападающий Линус Вайсбах высказался после перехода в СКА.

Новичок СКА Вайсбах: многие шведские хоккеисты хотят играть в КХЛ
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Два последних года он провел во «Фрелунде» из чемпионата Швеции.

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– Шведские хоккеисты не переходили в КХЛ напрямую из SHL более четырех лет. Задумывались ли вы об этом перед подписанием контракта?

– Да, это было важное решение для меня, и я обдумывал его довольно долго. Многие шведские хоккеисты хотят играть в КХЛ, так что, возможно, мой переход в будущем откроет подобную возможность и для других.

В прошлые годы в лиге всегда было много шведов, и у всех остались от КХЛ отличные впечатления, – сказал Вайсбах.

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