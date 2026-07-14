ЦСКА ищет варианты обмена защитника

ЦСКА ищет варианты обмена Владислава Еременко («Сила спорта»)
Защитник Владислав Еременко может покинуть ЦСКА в результате обмена.
Как сообщает «Сила спорта», менеджмент клуба прорабатывает различные варианты расставания с защитником.
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Еременко является ограниченно свободным агентом, права на игрока принадлежат ЦСКА.
В минувшем сезоне Еременко провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «плюс 3». В плей-офф он сыграл 2 матча.
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