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ЦСКА ищет варианты обмена Владислава Еременко («Сила спорта»)

Sports.ru

Защитник Владислав Еременко может покинуть ЦСКА в результате обмена.

ЦСКА ищет варианты обмена защитника
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Как сообщает «Сила спорта», менеджмент клуба прорабатывает различные варианты расставания с защитником.

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Еременко является ограниченно свободным агентом, права на игрока принадлежат ЦСКА.

В минувшем сезоне Еременко провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «плюс 3». В плей-офф он сыграл 2 матча.

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