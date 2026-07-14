Защитник подписал новый контракт со "Спартаком"

Защитник Дмитрий Вишневский подписал новый контракт с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на один сезон.

Вишневскому 36 лет. За 12 сезонов в составе "Спартака" он провел 516 матчей, в которых забросил 39 шайб и сделал 119 голевых передач. С 2011 по 2018 год защитник выступал за московское "Динамо", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.