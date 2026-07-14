«Спартак» договорился о контракте с канадским защитником

«Спартак» договорился о подписании 2-летнего контракта с Уильямом Райлли («Сила спорта»)
Менеджмент «Спартака» договорился о подписании соглашения с защитником Уильямом Райлли.
Как сообщает «Сила спорта», в ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Срок соглашения будет рассчитан на два года.
Минувший сезон стал для 28-летнего канадца дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 (4+14) очков за «Шанхай Дрэгонс» при показателе полезности «минус 2».
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