«Спартак» договорился о контракте с канадским защитником

Менеджмент «Спартака» договорился о подписании соглашения с защитником Уильямом Райлли.

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Как сообщает «Сила спорта», в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Срок соглашения будет рассчитан на два года.

Минувший сезон стал для 28-летнего канадца дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 (4+14) очков за «Шанхай Дрэгонс» при показателе полезности «минус 2».