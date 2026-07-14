Овечкин: «Мы не подталкиваем сыновей к хоккею, они сами его любят»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что его сыновья готовы играть в хоккей 24 часа в сутки.
Овечкин вместе с супругой Анастасией воспитывает сыновей Сергея и Илью.
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— Мои дети очень любят хоккей. Мы сделали в доме бросковую зону. Начали бросать, бабушка их еле забрала. Они готовы играть 24 часа. Жена не против. Мы не подталкиваем их, они сами любят. Палочная система к добру не приведет. Старший Сережа тянет младшего Илью. Мы спортивная семья, — сказал Овечкин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
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