Михайлов — об Овечкине: он уже всему миру доказал, что великий
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов заявил, что поддерживает желание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне НХЛ.
Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).
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