Хоккеист Грачев завершил карьеру

36-летний Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Амура». Он провел 711 матчей в КХЛ с учетом плей-офф в составе 7 команд
Форвард Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Амура», где будет помогать главному тренеру Александру Андриевскому.
«Назначение Евгения Грачева является частью кадровой стратегии по комплектованию местными воспитанниками и специалистами, знакомыми со спецификой деятельности клуба», – говорится в сообщении клуба из Хабаровска.
36-летний игрок провел 4 сезона за «Амур» в качестве игрока, в том числе три последних.
В общей сложности он провел 711 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и набрал 158 (61+97) очков. Грачев также выступал за «Адмирал», «Локомотив», «Торпедо», «Автомобилист», «Авангард» и рижское «Динамо».
Отметим, что Грачев начал заниматься хоккеем в Хабаровске, а в 13 лет перешел в школу «Локомотива».
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