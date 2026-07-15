Хоккеист Грачев завершил карьеру

Форвард Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Амура», где будет помогать главному тренеру Александру Андриевскому.

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«Назначение Евгения Грачева является частью кадровой стратегии по комплектованию местными воспитанниками и специалистами, знакомыми со спецификой деятельности клуба», – говорится в сообщении клуба из Хабаровска.

36-летний игрок провел 4 сезона за «Амур» в качестве игрока, в том числе три последних.

В общей сложности он провел 711 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и набрал 158 (61+97) очков. Грачев также выступал за «Адмирал», «Локомотив», «Торпедо», «Автомобилист», «Авангард» и рижское «Динамо».

Отметим, что Грачев начал заниматься хоккеем в Хабаровске, а в 13 лет перешел в школу «Локомотива».