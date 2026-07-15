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Сергей Фёдоров считает, что НХЛ может вывести номер Александра Овечкина из обращения

Чемпионат.com

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров выразил мнение, что Национальная хоккейная лига в будущем рассмотрит возможность вывести из обращения игровой номер нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Экс-хоккеист Федоров: НХЛ может вывести номер Овечкина из обращения
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«Будет очень здорово, если НХЛ пойдёт на такой шаг. Все прекрасно знают, кто такой Саша Овечкин для НХЛ. Он очень много сделал для всей лиги. И сделает ещё немало, он будет радовать всех нас. Уверен, что НХЛ рассмотрит этот вопрос. Я не могу предположить и предугадать, каким будет решение, этого я не знаю, но убежден, что этот момент достоин того, чтобы лига рассмотрела его», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».
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Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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