Пашков высказался о том, что «Динамо» еще не продлило контракт с Гусевым

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о том, что «Динамо» еще не продлило контракт с форвардом Никитой Гусевым.

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– Что скажете о первых шагах Леонида Тамбиева в «Динамо»?

– Пока есть громкие заявления – по Рябкину, по Гусеву.

– Но контракта с Гусевым еще нет – проблема?

– Нужно знать специфику Никиты, все последние годы он подписывается в последний момент, из-за чего его предсезонка получается сжатой. Идет ли такой сценарий ему на пользу?

– Тамбиев заявил: мол, дам Гусеву хорошую физику и выведу на новый уровень, после этого переговоры о контракте, кажется, застопорились. Случайное совпадение?

– Вижу, что подписание контракта с Никитой затягивается, так что можно и не успеть дать полноценную физподготовку (смеется). В «Динамо» меняются все – игроки, тренеры, но не меняется Никита Гусев, – сказал Пашков.