Пашков высказался о том, что «Динамо» еще не продлило контракт с Гусевым

Пашков о том, что у «Динамо» еще нет контракта с Гусевым: «Нужно знать специфику Никиты. Все последние годы он подписывается в последний момент, из-за чего его предсезонка получается сжатой»
Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о том, что «Динамо» еще не продлило контракт с форвардом Никитой Гусевым.
– Что скажете о первых шагах Леонида Тамбиева в «Динамо»?
– Пока есть громкие заявления – по Рябкину, по Гусеву.
– Но контракта с Гусевым еще нет – проблема?
– Нужно знать специфику Никиты, все последние годы он подписывается в последний момент, из-за чего его предсезонка получается сжатой. Идет ли такой сценарий ему на пользу?
– Тамбиев заявил: мол, дам Гусеву хорошую физику и выведу на новый уровень, после этого переговоры о контракте, кажется, застопорились. Случайное совпадение?
– Вижу, что подписание контракта с Никитой затягивается, так что можно и не успеть дать полноценную физподготовку (смеется). В «Динамо» меняются все – игроки, тренеры, но не меняется Никита Гусев, – сказал Пашков.
Родри сделал 655 пасов на ЧМ-2026 – рекорд чемпионатов мира за время сбора статистики
«Надо иметь чувство юмора». Экс-премьер Испании Рахой не стал извиняться за реплику о сборной Франции без французов и высмеял критиков
«В учебниках по истории футбола останется, как Амарилья психологически уничтожила сборную Франции». Парагвайский сенатор репостнула твит после поражения французов от Испании на ЧМ