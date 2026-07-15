«Вашингтон» подписал контракт новичка с нападающим Суванто

«Вашингтон» подписал контракт новичка с 18-м номером драфта-2026 Суванто на 3 года. Форвард проведет сезон-2026/27 в аренде в «Таппаре»
«Вашингтон» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Оливером Суванто.
Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 1,075 млн долларов в год в среднем, на уровне АХЛ – 87 500 долларов.
Ожидается, что Суванто проведет сезон-2026/27 в аренде в финском клуба «Таппара».
«Кэпиталс» выбрали Суванто в первом раунде драфта НХЛ-2026 под 18-м номером.
17-летний форвард провел сезон-2025/26 в составе «Таппары», набрав 11 (2+9) очков в 48 играх. В регулярке он также сыграл три матча за юношескую команду «Таппары», забив 3 гола.
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