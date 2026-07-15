Вратарь ЦСКА станет игроком «Авангарда»

Вратарь Иван Просветов станет игроком «Авангарда».

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Об этом сообщает телеграм-канал «Роман с Хоккеем».

Права на голкипера в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат ЦСКА. По данным телеграм-канала, московский клуб получит за вратаря компенсацию в размере 25 миллионов рублей и молодого игрока.

Просветов подпишет с «Авангардом» контракт на один год с зарплатой 15 млн рублей.

В сезоне-2025/26 Просветов провел 25 матчей за фарм-клуб «Калгари» в регулярном чемпионате АХЛ, отразив 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,76.