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«Авангард» договорился об обмене Мишурова в «Ладу». Омичи получат 50 млн рублей за права на вратаря («Роман с Хоккеем»)

Sports.ru

«Авангард» договорился об обмене вратаря Андрея Мишурова в «Ладу».

«Авангард» договорился об обмене вратаря в «Ладу»
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Как сообщает телеграм-канал «Роман с Хоккеем», тольяттинцы заплатят 50 миллионов рублей за права на голкипера.

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В прошлом сезоне FONBET КХЛ 24-летний вратарь провел 15 матчей за «Авангард» и одержал 10 побед, отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,37.

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