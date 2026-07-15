Комментатор Батрак высказался о селекционной работе «Трактора»

Батрак о «Тракторе»: «Новый тренер, причем иностранный, отсутствие переходов. Практически вся линия обороны утеряна. На месте болельщиков я бы паниковал»
Комментатор Артем Батрак высказался о селекционной работе «Трактора» в это межсезонье.
«У «Трактора» очень большие потери. Практически вся линия обороны утеряна, кроме Дронова. В нападении ушли Кадейкин и Глотов – это важнейшие хоккеисты для команды, и никто им на замену не пришел. Да, подписали вратаря, но посмотрим еще, что из этого все получится. «Трактор» не покупает игроков. Может, есть какой-то план. Может, ставка на своих, на молодых. И пока очевидно, что «Трактор» слабее, чем в прошлом сезоне, и, естественно, слабее, чем в сезоне, когда они дошли до финала. И когда иностранный тренер приезжает в КХЛ, то абсолютно не важно, где и как он работал до этого. Самое первое, что надо понять, насколько быстро он адаптируется и адаптируется ли в принципе к реалиям лиги. То есть про Скотта Гордона и про его тренерский штаб можно сколько угодно говорить. Но вопрос его адаптации – важнейший. И теперь мы соединяем: новый главный тренер, причем иностранный, обновленная команда, пока отсутствие переходов. Поэтому на месте болельщиков «Трактора» я бы паниковал», – сказал Батрак.
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