Агент высказался о будущем хоккеиста Шумакова

Бабаев о том, что Шумаков не был востребован в последние годы: «Всем нужны игроки, которые бегут и не соображают, а те, кто думают и могут играть, не нужны»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Шумакова, прокомментировал информацию о том, что 33-летний форвард завершил карьеру.
Последним клубом игрока была «Лада».
– Действительно Сергей Шумаков завершил карьеру игрока?
– Шумаков мне об этом пока не объявлял. Он в интервью так сказал: «Я – все».
Пока он мне не говорил не заниматься поиском команды, хотя в любом случае вариантов особо нет. В ближайшее время он примет какое-то окончательное решение.
– В чем причины того, что Шумаков не был востребован как игрок в последние годы?
– Результат-то у него был. Непонятно, почему с ним тогда не продлили контракт в «Ладе» после хорошего сезона. Всем нужны игроки, которые бегут и не соображают, а те, кто думают и могут играть, не нужны. Хоккей меняется и требования меняются.
Поэтому генменеджеры ориентируются по-другому. Но если бы это приносило пользу, мы бы увидели во многих клубах другие результаты.
– Сейчас нужны хоккеисты-бегунки?
– Те, кто бежит, бежит. А какой в этом толк? Хоккей состоит не только из одного бега, здесь же не конькобежцы, – сказал Бабаев.
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