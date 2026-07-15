Стив Айзерман покинул пост генменеджера «Детройта»

«Детройт Ред Уингз» объявили об изменении в структуре управления клубом. Стив Айзерман покидает должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера, переходя на позицию старшего советника владельца Криса Илича.

Клуб уже начал поиск нового руководителя хоккейного подразделения. Крис Илич прокомментировал решение: «Вклад Стива в развитие «Детройт Ред Уингз» на протяжении всей его жизни значит для этой франшизы больше, чем можно выразить словами, и я испытываю глубочайшее уважение к его неизменной преданности нашей организации. Благодарны Стиву за его усердную работу и преданность делу в качестве генерального менеджера и рады тому, что он останется там, где ему и место — здесь, в семье «Ред Уингз»».

Айзерман провёл в «Детройте» в качестве игрока 22 сезона и выиграл с командой три Кубка Стэнли. После завершения карьеры он работал генеральным менеджером в «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2015 по 2019 год, а затем перешёл в «Детройт» на аналогичную должность в апреле 2019 года.