Нападающий покинул «Ак Барс»

Александр Барабанов покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта
Нападающий Александр Барабанов покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта, сообщает прес-сслужба казанского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Барабанов подпишет двухлетинй контракт с «Автомобилистом».
В прошедшем сезоне 32-летний Барабанов провёл 84 матча за «Ак Барс» с учётом плей-офф и набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в КХЛ Барабанов отыграл 494 матча и набрал 293 (130+163) очка.
Ранее «Ак Барс» покинул защитник Степан Фальковский в связи с истечением срока действия контракта.
В прошлом сезоне казанский клуб уступил в финале Кубка Гагарина «Локомотиву» со счётом 2-4.
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