Объявлена дата начала нового регулярного чемпионата НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/27 начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первой встрече сыграют действующий обладатель Кубка Стэнли "Каролина" и чемпион НХЛ двух предыдущих лет "Флорида". В стартовый игровой день также состоятся матчи "Торонто" и "Монреаля", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Бостона", "Ванкувера" и "Эдмонтона", "Чикаго" и "Вегаса".

Дата и соперник "Вашингтона" по стартовому матчу пока неизвестны. Свою первую домашнюю встречу столичная команда, за которую выступает Александр Овечкин, проведет в ночь на 8 октября по московскому времени с "Питтсбургом".

В регулярном чемпионате каждая команда проведет по 84 матча. Ранее клубы играли по 82 встречи. В плей-офф выйдут 16 коллективов.