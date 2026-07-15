Объявлена дата начала нового регулярного чемпионата НХЛ

Стала известна дата начала нового регулярного чемпионата НХЛ
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/27 начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В первой встрече сыграют действующий обладатель Кубка Стэнли "Каролина" и чемпион НХЛ двух предыдущих лет "Флорида". В стартовый игровой день также состоятся матчи "Торонто" и "Монреаля", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Бостона", "Ванкувера" и "Эдмонтона", "Чикаго" и "Вегаса".
Дата и соперник "Вашингтона" по стартовому матчу пока неизвестны. Свою первую домашнюю встречу столичная команда, за которую выступает Александр Овечкин, проведет в ночь на 8 октября по московскому времени с "Питтсбургом".
В регулярном чемпионате каждая команда проведет по 84 матча. Ранее клубы играли по 82 встречи. В плей-офф выйдут 16 коллективов.
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