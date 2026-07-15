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Овечкин принял участие в массовой хоккейной тренировке с детьми

ТАСС

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел тренировку с детьми и другими игроками в олимпийском спортивном комплексе "Лужники". Об этом сообщает корр. ТАСС.

Овечкин принял участие в массовой хоккейной тренировке с детьми
© ТАСС

В тренировке на ледовой арене "Кристалл" принимали участие дети от 5-6 лет и старше. В ходе занятия Овечкину помогали защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев и хоккеист "Металлурга" Егор Яковлев.

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Ранее представитель Овечкина Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что хоккеист отправится в США, чтобы посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 19 июля.

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