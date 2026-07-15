Овечкин принял участие в массовой хоккейной тренировке с детьми

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел тренировку с детьми и другими игроками в олимпийском спортивном комплексе "Лужники". Об этом сообщает корр. ТАСС.

В тренировке на ледовой арене "Кристалл" принимали участие дети от 5-6 лет и старше. В ходе занятия Овечкину помогали защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев и хоккеист "Металлурга" Егор Яковлев.

Ранее представитель Овечкина Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что хоккеист отправится в США, чтобы посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 19 июля.