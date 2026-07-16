$77.9688.91

40-летний Старченко завершил карьеру. У нападающего 871 матч в КХЛ, 819 из них – за «Барыс»

Sports.ruиещё 3

«Барыс» сообщил, что 40-летний нападающий Роман Старченко завершил игровую карьеру.

Рекордсмен КХЛ завершил карьеру игрока
© Sports.ru
«Хоккеист провел за клуб 17 сезонов, он является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). За 871 игру забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В составе национальной команды Казахстана Старченко принял участие в 18 чемпионатах мира (10 из них – в элитном дивизионе), стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии», – сказано в сообщении клуба.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В прошлом сезоне Старченко сыграл 9 матчей за «Барыс», набрав 1 (0+1) очко. В чемпионате Казахстана на его счету 31 (12+17) очко в 33 матчах с учетом плей-офф. Нападающий стал чемпионом Казахстана в составе «Номада».

Спортс: главные новости