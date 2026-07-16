СКА, ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и «Автомобилист» сыграют в Кубке Первых. Турнир к 80-летию российского хоккея пройдет внутри сезона КХЛ
КХЛ представила первый в истории лиги внутрисезонный турнир – Кубок Первых.
Он будет посвящен 80-летию российского хоккея. Участие примут «Спартак», «Динамо», «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Автомобилист».
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«Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой стартовал 22 декабря 1946 года, в нем приняли участие 12 команд, среди них были «Спартак», «Динамо», ЦДКА (сейчас ЦСКА), «Дом офицеров» Ленинград и Свердловск (сейчас СКА и «Автомобилист»). Нижегородское «Торпедо» было основано 26 декабря 1946 года и начало выступление в отечественных чемпионатах только со следующего сезона. Именно эти шесть команд разыграют между собой Кубок Первых. В зачет турнира пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне-2026/27. Всего в общую таблицу турнира пойдут 30 матчей, а 22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка Первых, в котором определится победитель турнира. В матчах, идущих в зачет Кубка Первых, хоккеисты будут играть в специальных ретро-джерси с шевронами турнира. Формат турнира: ▪ Шесть команд («Автомобилист», «Динамо» Москва, СКА, «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА); ▪ 30 матчей – в зачет турнира идут первые встречи между собой дома и в гостях в регулярном чемпионате; ▪ Система начисления очков соответствует официальной – два очка за победу, одно очко за поражение в овертайме или в серии бросков, ноль очков за поражение в основное время; ▪ Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков», – сказано в сообщении лиги.
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