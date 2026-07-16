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Фонсека о том, почему не сыграет в Вашингтоне: «Хочу провести больше времени в Бразилии»

Sports.ru

27-я ракетка мира Жоао Фонсека поделился планами на североамериканскую хардовую серию.

Фонсека объяснил, почему не сыграет в Вашингтоне
© Sports.ru
«План такой: сыграть в Монреале, Цинциннати, потом неделю отдохнуть и выступить на US Open. В Вашингтоне я играть не буду, потому что хочу провести чуть больше времени в Бразилии. После Нью-Йорка сразу отправлюсь на азиатскую серию. Это будет очень длинный отрезок сезона, пожалуй, самый длинный в году. Поэтому сейчас я останусь в Рио, чтобы отдохнуть, потренироваться, поработать над тем, что нужно улучшить, и подойти к хардовой серии в полной готовности», – рассказал Фонсека в интервью ESPN Brasil.
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На этой неделе бразилец сыграет на турнире UTS в Рио.

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