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Кудашов допустил, что из Овечкина мог бы получиться хороший тренер

ТАСС

Из форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина в будущем может получиться великолепный тренер. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Алексей Кудашов.

Кудашов: Овечкина мог бы получиться хороший тренер
© ТАСС

В начале июля 40-летний Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" сроком на один год.

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"Это просто великие люди. Мне кажется, куда бы они ни пошли, их всегда ждет успех, - рассказал Кудашов об Овечкине и трехкратном обладателе Кубка Стэнли, двукратном победителе Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергее Федорове. - Талантливый человек талантлив во всем. Говоря об Овечкине как о тренере, никто не может ничего загадывать, будет ли он им. Вдруг ему это понравится, и он станет величайшим тренером. Всему свое время, пускай он сначала побьет все рекорды, закончит, а потом сам определится, что ему делать".

Овечкину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 17 июля.

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