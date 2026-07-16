Кудашов: Овечкина мог бы получиться хороший тренер

Кудашов допустил, что из Овечкина мог бы получиться хороший тренер
Из форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина в будущем может получиться великолепный тренер. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Алексей Кудашов.
В начале июля 40-летний Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" сроком на один год.
"Это просто великие люди. Мне кажется, куда бы они ни пошли, их всегда ждет успех, - рассказал Кудашов об Овечкине и трехкратном обладателе Кубка Стэнли, двукратном победителе Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергее Федорове. - Талантливый человек талантлив во всем. Говоря об Овечкине как о тренере, никто не может ничего загадывать, будет ли он им. Вдруг ему это понравится, и он станет величайшим тренером. Всему свое время, пускай он сначала побьет все рекорды, закончит, а потом сам определится, что ему делать".
Овечкину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 17 июля.
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