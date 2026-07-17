«Шанхайские Драконы» подписали контракт с нападающим Яшкиным

«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с Дмитрием Яшкиным
«Шанхайские Драконы» заключили контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.
Ранее 33-летний форвард выступал за «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате он провёл 59 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+11». В прошедшем плей-офф на счету Дмитрия 20 игр и 10 (7+3) очков. Всего в КХЛ он сыграл 414 матчей и набрал 339 (207+132) очков.
В Национальной хоккейной лиге Яшкин провёл 329 встреч за «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс», забил 29 голов и сделал 45 передач.
Кейн после поражения Англии в полуфинале ЧМ: «Мы стучимся в дверь уже 8 лет, но снова не хватило кусочка пазла! Стремление к славе не всегда означает, что вы ее добьетесь»
Невилл спросил, можно ли ставить Месси выше Пеле и Марадоны. Кин ответил: «Роналду лучше» – все в студии засмеялись
«Испания слишком хороша для Аргентины. Против Англии все шло через Месси, но испанцы с Кукурельей очень сильны на левом фланге». Терри о финале ЧМ