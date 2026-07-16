Инсайдер рассказал, как «Детройт» будет искать нового генменеджера

Фридман о генменеджере «Детройта»: «Желанная должность, интерес будет огромным. Дрэйперу и Хоркоффу дадут шанс, но рассмотрят и других специалистов»
Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией о том, как «Детройт» будет искать нового генерального менеджера.
Стив Айзерман ранее покинул пост и был переведен на должность старшего советника генерального директора клуба.
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«Я слышал, что «Ред Уингс» подходят к вопросу непредвзято. Они рассмотрят широкий круг кандидатов: дадут шанс Крису Дрэйперу и Шону Хоркоффу, которые уже находятся внутри системы, но также рассмотрят и других специалистов. Думаю, что это желанная должность, интерес будет огромным. Вы услышите много имен, например, Брендана Шенахана. Он один из немногих, кто оставил «Торонто» в лучшем состоянии, чем было до него», – сказал Фридман.
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