«Авангард» обменял нападающего в «Северсталь»

«Авангард» обменял Танкова в «Северсталь» на денежную компенсацию. Форвард провел сезон в Череповце на правах аренды
«Авангард» и «Северсталь» произвели обмен. Омский клуб отдал 24-летнего форварда Кирилла Танкова, получив денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Танков играл за череповецкий клуб на правах аренды.
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В регулярном чемпионате на его счету 42 матча и 13 (9+4) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф – 0+0 за 2 игры.
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