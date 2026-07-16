«Автомобилист» объявил о переходе нападающего Барабанова

«Автомобилист» объявил о переходе Барабанова. Контракт – на 2 года
«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с форвардом Александром Барабановым.
В прошлом сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». На его счету 51 (21+30) очко в 64 матчах FONBET чемпионата КХЛ, в плей-офф – 16 (6+10) баллов за 20 игр.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Приветствуем Александра в «Автомобилисте» и желаем как можно больше ярких и результативных матчей!» – сказано в сообщении клуба.
Ранее появилась информация, что Барабанов будет получать 124 млн рублей в год.
Спортс: главные новости
Невилл о вылете Англии с ЧМ: «Я с самого начала считал, что мы не выиграем турнир. Полуфинал – уже невероятное достижение»
Нагучев о назначении на финал ЧМ: «Это всегда мечта. Счастлив, что мы с Геничем получили этот шанс. Нас ждет слишком великий матч»
ФИФА не накажет Аргентину за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ (COPE)