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Российский нападающий Неучев продлил контракт с «Каролиной»

Матч ТВ

Российский форвард Виктор Неучев согласовал условия нового контракта с клубом НХЛ «Каролина», сообщил агент Дэн Мильштейн в соцсетях.

Российский нападающий Неучев продлил контракт с «Каролиной»
© Матч ТВ

Новое соглашение 22‑летнего игрока рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Ранее «Каролина» сделала Неучеву квалификационное предложение, которое он принял.

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Неучев перешел в систему «Каролины» по ходу прошлого сезона. За фарм‑клуб «Чикаго Вулвз» в АХЛ он провел 51 матч и набрал 15 (6+9) очков, дойдя со своей командой до финала.

Форвард был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2022 года под общим 74‑м номером, но в лиге не провел ни одной встречи. В России Неучев выступал за «Автомобилист».

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