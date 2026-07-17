Директор «Металлурга» высказался о переходе защитника Провольнева

Директор «Металлурга» о Провольневе: «Разговаривали с ним зимой, тогда у него была неопределенность. В это межсезонье договорились, пришли к общему знаменателю»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о переходе в клуб защитника Владислава Провольнева.
В июне Провольнев подписал 2-летний контракт с «Металлургом». В сезоне-2025/26 он играл за ЦСКА.
– Ходили слухи, что переход Провольнева мог состояться через обмен, но ЦСКА запросил большую компенсацию.
– Такого не было. Все пошло от обмена Егора Заврагина и Егора Зеленова на Алексея Маклюкова в СКА. Понимали, что нам нужен вратарь, и вариант с петербургским клубом нас устроил.
Мы поговорили со СКА, они отдали нам Заврагина и Зеленова, а мы держали в голове, что на место Маклюкова приходит Провольнев.
– Провольнев говорил, что интерес к нему вы проявили еще в декабре.
– Разговаривали с ним зимой, тогда у него была неопределенность, но это все было на фоне разговоров. В это межсезонье мы договорились, пришли к общему знаменателю, – сказал Бирюков.
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