Директор «Металлурга» высказался о переходе защитника Провольнева

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о переходе в клуб защитника Владислава Провольнева.

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В июне Провольнев подписал 2-летний контракт с «Металлургом». В сезоне-2025/26 он играл за ЦСКА.

– Ходили слухи, что переход Провольнева мог состояться через обмен, но ЦСКА запросил большую компенсацию.

– Такого не было. Все пошло от обмена Егора Заврагина и Егора Зеленова на Алексея Маклюкова в СКА. Понимали, что нам нужен вратарь, и вариант с петербургским клубом нас устроил.

Мы поговорили со СКА, они отдали нам Заврагина и Зеленова, а мы держали в голове, что на место Маклюкова приходит Провольнев.

– Провольнев говорил, что интерес к нему вы проявили еще в декабре.

– Разговаривали с ним зимой, тогда у него была неопределенность, но это все было на фоне разговоров. В это межсезонье мы договорились, пришли к общему знаменателю, – сказал Бирюков.