$77.9688.91

Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Сам себе не разрешу. Но последняя игра у меня будет за «Динамо»

Sports.ruиещё 2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить карьеру хоккеиста в московском «Динамо».

Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»
© Sports.ru

Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Овечкин – рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учетом плей-офф (1006) он идет на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).

– Есть такой миф, что как только вы побьете рекорд, то вы поедете в Россию играть? Это возможно?

– Каким образом?

– Ну, не доиграете сезон в НХЛ. Такого не может быть?

– Во-первых, надо сначала побить, а потом уже смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу все бросить.

– Мне кажется, что вам все что угодно разрешат.

– Я сам себе это не разрешу.

– Но пока не поиграете за «Динамо», карьеру не завершите?

– Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», – сказал Овечкин в выпуске FONtour.

Спортс: главные новости
Главное сейчас