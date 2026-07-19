Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»

Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Сам себе не разрешу. Но последняя игра у меня будет за «Динамо»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить карьеру хоккеиста в московском «Динамо».
Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ.
Овечкин – рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учетом плей-офф (1006) он идет на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).
– Есть такой миф, что как только вы побьете рекорд, то вы поедете в Россию играть? Это возможно?
– Каким образом?
– Ну, не доиграете сезон в НХЛ. Такого не может быть?
– Во-первых, надо сначала побить, а потом уже смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу все бросить.
– Мне кажется, что вам все что угодно разрешат.
– Я сам себе это не разрешу.
– Но пока не поиграете за «Динамо», карьеру не завершите?
– Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», – сказал Овечкин в выпуске FONtour.
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