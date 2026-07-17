Савельев оценил вероятное назначение Брылина тренером минского «Динамо»

Сергей Савельев: «Брылин долго работал в «Нью-Джерси», хорошо говорит по-английски, что облегчит коммуникацию с легионерами. Его приход может стать удачным для Минска»
Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев оценил вероятное назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».
«Сложно сказать, хорошая ли это идея. Новым людям нужно давать заходить в лигу. Чем больше новых тренеров будет в КХЛ, тем лучше мы будем понимать, в каком состоянии сейчас находится российская тренерская школа. В ситуации с Брылиным все немного иначе. Он достаточно долго работал в «Нью-Джерси», у него большой североамериканский опыт. Сергей хорошо говорит по-английски, что облегчит коммуникацию с иностранными игроками. Приход Брылина может стать удачным для Минска, но будет это так или нет, покажет только сезон», – сказал Савельев.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
«Матч за 3-е место не имеет ценности, бессмысленен. Не будем притворяться, что он нам интересен. Не понимаю, почему его не отменят». Риоло об игре Франции и Англии
Глава МФЛ Осипов: «Концовка Медиалиги была намного интереснее начала ЧМ. Любой болельщик с этим согласится»
Премьер-министр Испании, король Филипп VI и Трамп будут на финале ЧМ. Президент Аргентины Милей останется дома из-за суеверия