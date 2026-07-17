Плющев высказался об уходе Яшкина и Барабанова из «Ак Барса»

Плющев об уходе Яшкина и Барабанова из «Ак Барса»: «Потери достаточно серьезные и ощутимые. Вряд ли этим хоккеистам найдут замену»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об уходе нападающих Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова из «Ак Барса».
– Сможет ли «Ак Барс» возместить потерю Яшкина и Барабанова?
– Можно ли их кем‑то заменить из тех игроков, которые сейчас есть на рынке? Думаю, нет. Потери достаточно серьезные и ощутимые для клуба.
И если у Яшкина на протяжении сезона вообще с руководством что‑то не складывалось, как понимаю, то Барабанов – человек, который отработал сезон на пятерочку, претензий к Александру быть не могло, и почему он изъявил желание перейти в другой клуб, мне сказать сложно. Потому что в «Ак Барсе» условия очень хорошие.
Видимо, были какие‑то проблемы, которых мы не знаем. Вряд ли этим хоккеистам найдут замену, – сказал Плющев.
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