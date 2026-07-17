Защитник Панин высказался о возвращении Алексеева в «Салават»

Григорий Панин: «Алексеев возвращается для перезагрузки – здесь у него хорошая возможность проявить себя. Возможно, он захочет потом вернуться в Северную Америку»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возвращении Александра Алексеева в клуб.
Защитник играл в АХЛ в прошлом сезоне.
– Успели ли пообщаться с Александром Алексеевым?
– Да, мы ведь с ним знакомы, поэтому говорил ему: «Саня, ждем тебя снова в Уфе». Он ведь начинал у нас профессиональную карьеру, а после уехал за океан. Тогда он был молодым игроком, сейчас стал старше и опытнее.
Думаю, что он возвращается для перезагрузки – здесь у него есть хорошая возможность проявить себя. Возможно, он захочет потом вернуться в Северную Америку и снова себя там показать.
– Говорят, что Алексеев отлично закроет первое большинство.
– У него хорошие качества атакующего защитника, поэтому я согласен. Мое мнение: он будет выходить на основных позициях и активно помогать в большинстве, – сказал Панин.
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