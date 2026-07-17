Защитник Панин высказался о возвращении Алексеева в «Салават»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возвращении Александра Алексеева в клуб.

© Sports.ru

Защитник играл в АХЛ в прошлом сезоне.

– Успели ли пообщаться с Александром Алексеевым?

– Да, мы ведь с ним знакомы, поэтому говорил ему: «Саня, ждем тебя снова в Уфе». Он ведь начинал у нас профессиональную карьеру, а после уехал за океан. Тогда он был молодым игроком, сейчас стал старше и опытнее.

Думаю, что он возвращается для перезагрузки – здесь у него есть хорошая возможность проявить себя. Возможно, он захочет потом вернуться в Северную Америку и снова себя там показать.

– Говорят, что Алексеев отлично закроет первое большинство.

– У него хорошие качества атакующего защитника, поэтому я согласен. Мое мнение: он будет выходить на основных позициях и активно помогать в большинстве, – сказал Панин.