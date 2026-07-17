Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин стал главным тренером минского «Динамо»

Сергей Брылин назначен на должность главного тренера минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три сезона.

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Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.

В качестве игрока Брылин отыграл 13 сезонов в НХЛ и выиграл три Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000 и 2003). В КХЛ выступал за СКА и новокузнецкий «Металлург».