Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин стал главным тренером минского «Динамо»
Сергей Брылин назначен на должность главного тренера минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три сезона.
Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.
В качестве игрока Брылин отыграл 13 сезонов в НХЛ и выиграл три Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000 и 2003). В КХЛ выступал за СКА и новокузнецкий «Металлург».
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