Овечкин рассказал о страхах из-за нового контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью FONtour признался, что переживал из-за подписания нового контракта со столичным клубом.

«Я тоже переживал: вдруг не дадут (новый контракт)? О сумме контракта я не переживал. Я переживал, что, может, не хватит потолка (зарплат), потому что подписали новых игроков. Чтобы подписать меня и войти в (зарплатную) ведомость», — поделился он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.