Александр Овечкин ответил, кто из футболистов похож на него по стилю

Овечкин о футболисте, похожем на него: «Холанд, скорее всего. Он мощный, габаритный. Ему не нужно много времени, чтобы забить гол». Аршавин назвал Бензема и Кержакова
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что среди футболистов на него похож форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.
Хоккеист обсудил эту тему в беседе с экс-футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-игроком НХЛ Никитой Филатовым.
Филатов: Назови нападающего из футбола, который по стилю ближе всего к тебе.
Овечкин: Скорее всего, Холанд. Он мощный, габаритный. Ему не нужно много времени, чтобы забить гол. У него очень хороший удар.
Филатов: А из более ранних времен?
Овечкин: Мне еще очень нравился Тьерри Анри.
Филатов: Но ты не Анри.
Овечкин: Я понимаю, но... (смеются).
Филатов: Уэйн Руни? Ну согласись...
Аршавин: Он не мог обыграть, а Саня мог обыграть.
Овечкин: Да. Сейчас очень редко, но иногда проходит.
Аршавин: Бензема – неплохой вариант, а из русских — Керж [Александр Кержаков]. Ударить – забить.
Овечкин: Да.
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