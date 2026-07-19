Александр Овечкин ответил, кто из футболистов похож на него по стилю

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что среди футболистов на него похож форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

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Хоккеист обсудил эту тему в беседе с экс-футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-игроком НХЛ Никитой Филатовым.

Филатов: Назови нападающего из футбола, который по стилю ближе всего к тебе.

Овечкин: Скорее всего, Холанд. Он мощный, габаритный. Ему не нужно много времени, чтобы забить гол. У него очень хороший удар.

Филатов: А из более ранних времен?

Овечкин: Мне еще очень нравился Тьерри Анри.

Филатов: Но ты не Анри.

Овечкин: Я понимаю, но... (смеются).

Филатов: Уэйн Руни? Ну согласись...

Аршавин: Он не мог обыграть, а Саня мог обыграть.

Овечкин: Да. Сейчас очень редко, но иногда проходит.

Аршавин: Бензема – неплохой вариант, а из русских — Керж [Александр Кержаков]. Ударить – забить.

Овечкин: Да.