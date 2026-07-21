Александр Овечкин назвал своего любимого футбольного комментатора
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кто является его самым любимым комментатором. Так, 40-летний хоккеист выбрал Василия Уткина, а из ныне комментирующих — ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева.
– Когда «Спартак» и «Зенит» играют, вы за кого?
– Мне без разницы. Нравится просто смотреть счёт.
– Ваш любимый футбольный комментатор?
– А из тех, кто сейчас работает? Генич, Нагучев, Черданцев, Шнякин?
Отметим, этим летом Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном».
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