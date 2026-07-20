Нападающий СКА намерен вернуться в НХЛ

Российский форвард клуба СКА Захар Бардаков сообщил, что планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу в будущем. В минувшем сезоне он играл за «Колорадо Эвеланш», а контракт с петербуржцами подписал этим летом.

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«Хочу туда вернуться. Теперь я понимаю, как там всё устроено. Эта лига заставляет каждый день становиться лучше. После сезона обязательно буду рассматривать варианты возвращения», — приводит слова Бардакова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2025/2026 Захар Бардаков сыграл 60 матчей за «Колорадо» в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал девять передач.

Ранее в своём интервью 25-летний нападающий объяснил, по какой именно причине он решил уйти в Континентальную хоккейную лигу. По словам Бардакова, он сделал это, чтобы получать больше игровой практики.