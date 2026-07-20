Ротенберг о детском хоккее: рекорд Овечкина помогает каждому ребенку

Основатель академии «Красная Машина-Юниор» Роман Ротенберг поделился мнением о важности рекорда Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля 2025 года. Канадец удерживает лидерство по шайбам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 против 1006).

– Александр Овечкин является главным символом российского хоккея. Насколько такие истории, как побитие рекорда Гретцки, важны для популяризации спорта и формирования образа спортсмена, который показывает пример характера и стремления к цели?

– Для каждого ребенка важно мечтать и стремиться к своей цели. Рекорд Овечкина помогает каждому ребенку верить в свои силы. Если Овечкин, будучи маленьким мальчиком, играл во дворе и добился этого рекорда – значит, каждый может. Это вдохновляет всех и популяризирует хоккей.

Наша задача – создать условия, чтобы дети шли в хоккейные школы, сделать хоккей доступным. Тогда в будущем российские игроки будут бить новые рекорды, – сказал Ротенберг.