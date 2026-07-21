Песков рассказал об игре Путина в хоккей

Президент России Владимир Путин продолжает играть в хоккей. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что из-за занятости российский лидер делает это нечасто.
Ранее Владимир Путин установил новый праздник — День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Соответствующий указ глава государства подписал с целью популяризации и развития этого вида спорта в России.
Песков рассказал о графике Путина
До этого вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг посоветовал россиянам брать пример с Владимира Путина ради спортивной формы. Он обратил внимание на то, что президент РФ каждое утро начинает с зарядки, а также играет в хоккей.
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