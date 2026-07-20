В России появится день хоккея. Путин подписал указ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Документ Путин подписал сегодня, 20 июля.
Напомним, сборная России занимает первое место в неофициальном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), набрав 5510 очков. Официальным лидером среди сборных, принимающих участие в международных соревнованиях, является Швейцария, набравшая 5335 очков.
При этом российская национальная команда не допущена к крупным турнирам, так как с 28 февраля 2022 года ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от всех международных соревнований на неопределённый срок.
Мужчины 67 и 88 лет умерли в Аргентине во время финала ЧМ после остановки сердца. В центре Буэнос-Айреса люди получили травмы из-за падений, драк и алкогольного опьянения
Хитцльспергер об Аргентине: «Паредес, Энцо, Отаменди – да и все остальные – показали просто отвратительное спортивное поведение. А я думал, что сборная Парагвая вела себя плохо»
Пенелопа Крус станцевала в майке Ямаля, празднуя победу Испании на ЧМ