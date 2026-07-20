Коробкин высказался о тяжелой травме нападающего «Металлурга»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о травме форварда команды Дмитрия Силантьева. Зимой во втором периоде матча с «Северсталью» Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на каталке. Позднее он перенёс операцию на ноге и выбыл до конца сезона.

– Как ты это воспринимал и вообще как это было? Он рассказывал такие жуткие вещи, как его там сразу на скорую...

– Да, травма действительно жуткая, Димке только здоровья. Верю, что он выйдет на тот же уровень и будет ещё лучше играть. Не только на тот же уровень, а ещё лучше станет. Сделает правильные выводы из этой травмы. А для команды, конечно, это сложилось тяжело очень. Потому что сразу начался кастинг в первое звено. Туда кого только не пробовали. Из-за этого все звенья, так скажем, немножечко перетряслись, сыгранность пропадала то одного звена, то второго, третьего, потому что пробовали разных игроков туда. Конечно, Димки не хватило. Это мастерюга. В связке вместе с Ткачевым и Канцеровым они офигенный хоккей показывали и тащили команду за собой, – сказал Коробкин в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».