Экс-вратарь КХЛ перешел в АКМ

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Шикин перешёл в АКМ, сообщает пресс-служба Всероссийской хкокейной лиги. Голкипер верулся в ВХЛ впервые с сезона-2015/2016, когда Шикин выступал за «Дизель» и «Буран».

Прошлый сезон голкипер провёл в КХЛ в составе «Шанхайских Драконов», за которых сыграл семь матчей с процентом отражённых бросков 83,6% и коэффициентом надёжности 4.44.

В КХЛ 34-летний вратарь провёл 287 матчей за «Амур», СКА, «Атлант», ХК «Сочи», «Куньлунь РС», «Автомобилист», «Витязь» и «Шанхайских Драконов». Одержал 83 победы при коэффициенте надёжности 2,74 и 91,2% отражённых бросков.