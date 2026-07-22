«Барыс» заключил контракт с американским нападающим Джастином Бейли. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

На драфте НХЛ 2013 года Бейли был выбран «Баффало Сэйбрз» под общим 52-м номером. В НХЛ 31-летний форвард играл за «Баффало», «Филадельфию Флайерз», «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс». На его счету 141 игра и 23 (10+13) очка.

В минувшем сезоне форвард выступал в составе фарм-клуба «Анахайм Дакс» «Сан-Диего Галлз». Здесь Джастин с 25 голами стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате, добавив к этому 17 передач за 71 матч. В целом в АХЛ он сыграл 516 матчей, забросил 182 шайбы и 140 раз ассистировал партнёрам.