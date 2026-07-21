«Сочи» заключил пробные контракты с двумя игроками

«Сочи» подписал пробные контракты с нападающими Иваном Волгиным и Евгением Новиковым.

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«Волгин в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Амура», проведя 6 матчей. Большую часть чемпионата нападающий выступал за красноярский «Сокол» (ВХЛ), в 19 матчах он набрал 7 (1+6) очков.

Новиков ранее выступал в системе СКА, а прошлый сезон провел в НМХЛ и МХЛ. В составе МХК «Динамо-Карелия» 20-летний форвард набрал 59 (14+45) очков в 53 матчах чемпионата.

Желаем успешно пройти просмотр и закрепиться в составе «Сочи»!» – сказано в сообщении клуба.