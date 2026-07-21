Стал известен вердикт КХЛ по спору "Спартака" с Ружичкой

Дисциплинарный комитет КХЛ полностью удовлетворил требования «Спартака» в споре с форвардом Адамом Ружичкой.

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Красно-белые в марте расторгли контракт с 27-летним словаком в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, причиной стала неявка нападающего на матч с «Ак Барсом» (1:4), который состоялся 10 марта в Казани.

«Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спор между хоккеистом Адамом Ружичкой и хоккейным клубом «Спартак». По итогам рассмотрения было вынесено решение требования игрока удовлетворить частично, а требования клуба удовлетворить полностью. Права на игрока сохраняются за клубом на основании п.п. 1.3 п. 1 ст. 13 правового регламента КХЛ», – заявила пресс-служба КХЛ.

Согласно ст. 32 правового регламента КХЛ, Ружичка должен был перечислить «Спартаку» две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения – 31 мая 2027 года.